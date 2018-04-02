«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»

Так низко мы давно не падали!

Анастасия Мыскина ушла с поста капитана сборной России по теннису. На это есть несколько причин. Естественно, это плохая статистика матчей – соотношение побед и поражений. За последние шесть матчей мы проиграли пять (всего в 10 матчах 4 победы и 6 поражений. – Прим. «Чемпионата»). А ведь наши девочки приучили нас к тому, что они чаще выигрывают, чем проигрывают. Но в последнее время, действительно, что-то совсем не клеилось. Думаю, ещё присутствуют какие-то личные моменты, которые повлияли на решение Насти Мыскиной. Что-то она совсем руки опустила. Хотя, честно говоря, ситуация сейчас действительно тяжёлая.

Я помню, как она впервые летела в Хобарт для того, чтобы заместить Шамиля Тарпищева на капитанском мостике. Наши девушки тогда проиграли, и обстановка тогда была не самая благоприятная. Но сейчас, на мой взгляд, дела обстоят хуже, потому что мы впервые, как минимум за все 2000-е годы можем вылететь даже из Мировой группы II. Так низко мы давно не падали!

Вихлянцева, Потапова, Калинская бились как могли. Но дальше идёт Словакия Сборная России впервые с 1997 года рискует остаться без Мировой группы Кубка Федерации. В выходные россиянки уступили Словакии 1-4.

Другая сторона медали

Как бы то ни было, Настя поддерживала хорошие отношения со всеми игроками сборной. Помимо этого, она помогала ещё и как личный тренер Свете Кузнецовой и Кате Макаровой. Одним словом, отношения были достаточно доброжелательными с девушками из команды. Это в какой-то степени хорошо. Но, может быть, у этой медали есть и другая сторона – что девушки относились к Насте больше как к подруге, а не как к капитану. И в каких-то важных для сборной моментах им не удалось услышать именно то, что она хочет до них донести именно как капитан.

Что касается ошибок, то помимо неудачных результатов были и моменты с неправильной расстановкой игроков. Ведь что зависит от капитана? Он может раскрепостить, помочь советом игрокам непосредственно на корте. И второй момент – он может сделать правильные замены. Например, выпустить более опытного игрока, исходя из ситуации. Бывает, что теннисистка травмируется, например. Но в последнее время всё сыграло не в пользу Насти. Она действительно несколько раз ошиблась в плане выбора игроков – это моё личное мнение. Возможно, на тот момент эти решения ей казались правильными. Но в спорте всё просто – результат говорит сам за себя. Но, после боя, как говорится, кулаками не машут.

Результаты сборной России в Кубке Федерации под руководством капитана Анастасии Мыскиной:



2014 год. Мировая группа

1/4 финала. Австралия – Россия – 4-0 (Деллакуа, Стосур-2, Барти/Деллакуа)

Плей-офф. Россия – Аргентина – 4-0 (Веснина, Макарова-2, Соловьёва/Веснина)



2015 год. Мировая группа

1/4 финала. Польша – Россия – 0-4 (Кузнецова, Шарапова-2, Дьяченко/Павлюченкова)

1/2 финала. Россия – Германия – 3-2 (Кузнецова, Павлюченкова, Павлюченкова/Веснина – Петкович, Кербер)

Финал. Чехия – Россия – 3-2 (Квитова, Кар.Плишкова, Кар.Плишкова/Стрыцова – Шарапова-2)



2016 год. Мировая группа

1/4 финала. Россия – Нидерланды – 1-3 (Касаткина/Макарова – Бертенс-2, Хогенкамп)

Плей-офф. Россия – Беларусь – 2-3 (Касаткина, Касаткина/Веснина – Азаренко-2, Саснович)



2017 год. Мировая группа II

1/4 финала. Россия – Китайский Тайбэй – 4-1 (Макарова-2, Вихлянцева, Блинкова/Калинская – Чан Кайчэнь)

Плей-офф. Россия – Бельгия – 2-3 (Веснина, Касаткина – Мертенс-2, Мертенс/Местах)



2018 год. Мировая группа II

1/4 финала. Словакия – Россия – 4-1 (Рыбарикова, Чепелова, Кужмова, Чепелова/Шмидлова — Вихлянцева)



Итого: 10 матчей – 4 победы / 6 поражений.

Огорчена, что у Андреева недостаточно опыта

Выбор нового капитана – Игоря Андреева – у меня вызывает смешанные чувства. Игорь достаточно хороший игрок, но я никогда не беседовала с ним о теннисных нюансах. Не знаю, какое у него видение игры в целом. Ему стоит попробовать себя в этой роли. Вполне вероятно, что на мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать. С девушкой капитаном как-то не получилось, а мужчина, может быть, протопчет дорожку к победам. Игорь, конечно, попал в далеко не в самую лёгкую ситуацию, и я думаю, что в сложившейся ситуации от него мало что зависит на самом деле, и я немного огорчена, что у него недостаточно опыта.

Если уж говорить по гамбургскому счёту, то колоссальный опыт есть только у Шамиля Тарпищева, который много лет провёл в качестве капитана женской и мужской сборной. Он прекрасно понимает, как именно психологически настроить игрока на позитив, потому что никаких судьбоносных решений Шамиль во время матча не подсказывает. Ведь когда игрок выступает за сборную, на него оказывается дополнительное давление. Это сильно мешает, потому что желание выиграть повышается вдвойне-втройне, потому что ты понимаешь, что играешь за страну. И есть такой момент, что допустим Павлюченкова и Кузнецова настолько на себя давят, что не могут показать свою игру. И Шамиль как раз в подобной ситуации мог какими-то шутками вывести из этого ступора, чтобы переключить это состояние – немножко поулыбались-посмеялись, и вдруг это давление ушло, и игра получается лучше.

Под вакуумным колпаком

Какой-то яркий конкретный пример из своей игровой практики я не могу сейчас вспомнить, но у Тарпищева всегда шутки были отстранённые от матча, что-то такое житейское и постороннее. Просто чтобы сознание игрока переключилось, чтобы не было мыслей о том, что надо сейчас выиграть, что я играю перед своими трибунами, и выступаю за всю страну. Он мог спросить что-то вплоть до того, что ты ела сегодня на завтрак. Что-то очень-очень отстранённое от матча. Иногда это помогало. Просто от капитана, который сидит на скамейке, ждёшь более технических подсказок. Мы же видим, как это происходит на турнирах WTA, когда к игроку выходит в паузе тренер. Чаще всего в таких случаях следуют технические подсказки – куда надо играть, что делать за махом справа и так далее. А с Шамилем была совершенно другая атмосфера. Когда с ним вместе сидишь на скамейке, как будто находишься под вакуумным колпаком. Проходят полторы минуты, и у тебя на корте снова невероятная битва, хотя две секунды назад ты шутил с капитаном.

Шамилю Тарпищеву – 70! Семь побед российского тенниса Шамиль Тарпищев, чьё имя навеки связано с российским теннисом, отмечает свой юбилей. И это повод, чтобы вспомнить об успехах нашего тенниса.

Мне кажется, у Андреева такого опыта нет, но подобные навыки приобретаются со временем. Конечно, ситуация очень сложная для Игоря. Я всячески желаю ему удачи. На самом деле, конечно же, многое зависит от девушек, как они сыграют, но, если капитан поддержит правильными советами и психологическим настроем – это будет шикарно.

Севастова и Остапенко тоже будут нервничать

Конечно же, матч в Ханты-Мансийске против сборной Латвии будет непростым, но Севастова и Остапенко тоже будут нервничать, как и наши девушки. Они тоже будут испытывать определённые эмоции, волнение. Остапенко много раз играла за сборную, и у неё далеко не всё раскованно прошло (соотношение побед и поражений в одиночном разряде – 13/9. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, у нас есть шансы. У нас достаточно ровная команда, жаль, что нет явного лидера. Но команда добротная, хорошая парная комбинация Макарова/Веснина. Значит, надо пару одиночных матчей зацепить, и мы в дамках!

На самом деле, сейчас Севастова и Остапенко набирают обороты, причём Алёна очень хорошо сыграла в Майами – дошла до финала. Но все выступления за сборную – это как отдельная жизнь. Ты можешь находиться в оптимальной форме, но перенервничать до старта матча и под давлением трибун «сломаться» в поединке против соперника, у которого ты должен был легко выигрывать.

Без Тима Австрия вполне проходима

На этой неделе мужская сборная России играет в Кубке Дэвиса против команды Австрии в Москве. Доминик Тим травмирован, а он был у наших соперников самым опасным. И в такой ситуации наши ребята будут считаться фаворитами. Мне очень понравилось, как Рублёв и Хачанов сыграли в паре в Майами. Значит с парной комбинацией у нас на Кубке Дэвиса не всё потеряно.

В одиночках все достаточно проходимые соперники. Тот же Юрген Мельцер уже давно на высоком уровне не играет (на данный момент 586-я ракетка мира. – Прим. «Чемпионата»). Но опять же, у наших ребят недостаточно опыта игры за сборную, всё-таки они по меркам того же Мельцера достаточно юные, не так давно начали свой путь в Кубке Дэвиса, поэтому могут разнервничаться.

Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.

Но если брать по силе – то отдельно Рублёв, Хачанов, Медведев, Донской – на голову выше своих соперников. Играем к тому же дома, и свои трибуны должны добавить сил. Без Тима Австрия вполне проходима. Надо пользоваться этим шансом! Что касается того, что Рублёв и Хачанов пробыли в Майами до самого конца, то если уж им не хватит сил здесь, то совсем будет грусть и печаль. Но я думаю, что они успеют адаптироваться. Им не привыкать играть турниры каждую неделю, да и опять же соперник не самый сильный. Я бы сказала, что уровень ниже среднего. С ними можно играть и нужно выигрывать.

Я за перемены. Почему бы нет?

Вообще Кубок Дэвиса стоит на пороге глобальных изменений. Игроки при новом формате сэкономят энергию, не надо будет тратить несколько недель в году, чтобы собраться с силами и несколько раз сыграть за сборную. Для привлечения топовых игроков к турниру, возможно, это тоже лучше, потому что они могут теперь эту неделю для себя освободить, собраться и сыграть, если им это будет интересно.

Почему бы не попробовать новый формат? Понимаю, что любители Кубка Дэвиса хотят обязательно поболеть за свою сборную. Чтобы они к нам приезжали, или мы к ним. Но в последнее время в России я большого ажиотажа не вижу на матчах сборных. Лично я, как фанат тенниса, съездила бы на такой турнир. Для меня был бы плюс, если бы все сборные играли на одной неделе и в одном месте, и я бы могла пойти на тот матч, который хочу, и посмотреть на всех ярких игроков.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!

Как я понимаю, телевизионный формат от этого тоже выиграет. Ведь все жалуются, что невозможно предугадать, сколько будет длиться матч, что пятисетовики выбивают из колеи всю телевизионную сетку. С тремя сетами будет попроще. Есть свои плюсы, поживём увидим. Я так понимаю, что там большие деньги будут вложены на раскрутку. Некоторые считают, что этот турнир продержится несколько лет и потом погаснет. Но я за перемены. Почему бы нет? И если будут успешны цифры – хорошие рейтинги у телевидения, топ игроки выступают, все довольны и на трибунах нет пустых мест для болельщиков, то тогда будут стараться оптимальным образом этот опыт перекинуть и на Кубок Федерации. Но за один год «взрыва», думаю, не будет. Нужно три-четыре года, посмотреть, пристреляться, и потом уже делать выводы.