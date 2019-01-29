Свитолина и Ястремская отказались играть за сборную Украины из-за денег

Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не выступят в составе своей сборной на ближайших матчах Кубка Федерации, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины.



«Федерация тенниса Украины сообщает, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на ранее достигнутые между сторонами договорённости, не сыграют за сборную в матчах Кубка Федерации в Зеленой Гуре (Польша). Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым.



Не секрет, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге.



Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины», — говорится в заявлении ФТУ.