Сегодня, 31 января, состоится матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют бельгийка Элисон Ван Эйтванк и представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.
Соперницы встречались в 2018 году на турнире Mallorca Open. Победу в том матче одержала Элисон со счётом 3:6, 6:4, 6:2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Соболенко в Санкт-Петербурге.
Победительница этого поединка за выход в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с россиянкой Екатериной Александровой (Q), либо с чешкой Терезой Мартинцовой (Q).
Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.
Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Соболенко в Санкт-Петербурге