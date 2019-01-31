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Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Соболенко в Санкт-Петербурге

Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Соболенко в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Сегодня, 31 января, состоится матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют бельгийка Элисон Ван Эйтванк и представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.

Соперницы встречались в 2018 году на турнире Mallorca Open. Победу в том матче одержала Элисон со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Соболенко в Санкт-Петербурге.

Победительница этого поединка за выход в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с россиянкой Екатериной Александровой (Q), либо с чешкой Терезой Мартинцовой (Q).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

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