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Вавринка и Векич подарили Маррею огромного плюшевого медведя

Вавринка и Векич подарили Маррею огромного плюшевого медведя
Теннис / ATP

Швейцарские теннисисты Стэн Вавринка и Донна Векич поддержали британца Энди Маррея, который перенёс операцию на бедре. Как сообщил Маррей, Вавринка и Векич прислали Маррею огромного плюшевого медвежонка в больницу.

«Большое спасибо Стэну Вавринке и Донне Векич за медвежонка и пожелание выдоровления! Он просто огромный! Мои дети будут драться за него, когда я вернусь домой», — написал Маррей в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Маррея.

Ранее британец сообщил, что планирует завершить карьеру из-за травмы бедра. Спортсмен заявил, что даже обычные прогулки приводят к болевым ощущениям. После этого Маррей решился на операцию, ему установили металлическую пластину. После аналогичной операции в спорт вернулся американский теннисист Боб Брайан.

Э. Маррей перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе
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