Риске вышла во второй круг турнира в Дохе, где может сыграть с Гёргес

Американская теннисистка Элисон Риске (LL) вышла во второй круг турнира в Дохе (Катар), в двух партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог (LL) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
Элисон ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Риске поспорит либо с немкой Юлией Гёргес, посеянной под девятым номером, либо с австралийкой Айлой Томлянович, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
12 февраля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
52
Элисон Риске
Э. Риске
2 : 0
88
Полона Херцог
П. Херцог
|1
|2
|3
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|6
|6
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|4
|3
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