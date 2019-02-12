Риске вышла во второй круг турнира в Дохе, где может сыграть с Гёргес

Американская теннисистка Элисон Риске (LL) вышла во второй круг турнира в Дохе (Катар), в двух партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог (LL) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Элисон ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Риске поспорит либо с немкой Юлией Гёргес, посеянной под девятым номером, либо с австралийкой Айлой Томлянович, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.