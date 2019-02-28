Л. Майер и Гарин вышли в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу

Аргентинский теннисист Леонардо Майер и чилиец Кристиан Гарин вышли в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу (Бразилия).

Майер в трёх партиях оказался сильнее итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Победитель встречи 7 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

Гарин в трёх партиях одержал волевую победу над шестым сеянным турнира испанцем Хауме Мунаром — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Гарин сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований теннисисты сыграют друг с другом.

Турнир в Сан-Паулу с призовым фондом $ 618 810 завершится 3 марта.