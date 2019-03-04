Россет: проблемы Джоковича были в голове, а не локте. Агасси не мог ему помочь

Бывший швейцарский теннисист Марк Россет считает, что травма локтя не сыграла решающую роль в спаде Новака Джоковича двухлетней давности.



«Я не минимизирую его травму, но операция такого рода достаточно проста. Он был тенью самого себя по другим причинам. Проблема Джоковича в период с июня 2016 года по май 2018 года была не в его локте, а в его голове. Был момент, когда он больше не хотел работать, заниматься и тренироваться.



В эти моменты ни Агасси, ни Штепанек мало что могли изменить. Да, Джокович может поблагодарить Марьяна Вайду, его давнего тренера, с которым он снова начал работать в апреле 2018 года. Он знает Новака лучше, чем кто-либо, и он знал какие слова нужно подобрать, чтобы заставить его вернуться на правильный путь.



Их история довольно классическая: редко игрок играет всю карьеру с тренером, с которым он начал работать. В какой-то момент Новак должен был сменить наставника. Получив опыт, он вернулся к человеку, с которым его связь максимальна.



Марьян Вайда — приятный и лёгкий парень. Когда он вернулся, он точно знал, что должен был сделать и это сработало», – цитирует Россета Le Temps.