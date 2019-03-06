Федерер: 109 титулов Коннорса? Выигрывать титулы не так просто

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о наборе качеств, которыми должен обладать теннисист наивысшего класса.



«109 титулов Коннорса? Знаете, выигрывать титулы очень сложно. Победить в пяти матчах за шесть или пять дней – это, мягко говоря, не самая простая задача. Ты должен быть очень серьёзно подготовлен физически.



Иногда можно провести великолепный турнир, но тебе не повезёт с сеткой и ты проиграешь в полуфинале или финале. Иногда можно проиграть матч не потому, что соперник лучше, а просто потому что того хочет судьба.



Именно поэтому к турнирам следует подходить со всех сторон – и умственно, и физически. Ты должен быть готов побеждать самых различных по стилю соперников. Только несколько теннисистов могут делать это пять, шесть или семь раз в течение одного сезона. Для этого нужно уметь адаптировать свой теннис, уметь играть через боль. Я неоднократно играл через боль на турнирах, на которых в итоге побеждал. Да, выигрывать турниры – это действительно очень сложная задача», – цитирует Федерера Tennis World USA.



Напомним, в минувшее воскресенье, 3 марта, 37-летний теннисист выиграл свой сотый трофей в карьере. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является американец Джимми Коннорс (109).

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.