Выбил сотню! Федерер тряхнул стариной в финале Дубая

Дубай – лучший турнир ATP 500

Дубай уже много лет принимает два турнира подряд – сначала женский, имеющий то категорию Premier 5, то просто Premier (по нечётным годам он носит более престижный статус, по чётным отдаёт его Дохе), затем мужской. Эти соревнования относятся к категории ATP 500, и здесь Дубай всегда опережает Доху, мужской турнир в которой входит в категорию ATP 250. По результатам голосования теннисистов Дубай много раз признавался лучшим турниром среди всех ATP 500 в туре. Организаторы всегда заботились и о размещении игроков, предоставляя им роскошные отели, и об их трансферах до стадиона и обратно. Территория спортивного комплекса также весьма уютна – пруды с утками и другой живностью, фонтаны, бассейн под открытым небом. Кроме того, работники турнира весьма приветливы и к теннисистам, и к журналистам. Автор этого текста был на соревнованиях в Дубае семь лет назад. Меня встретили, сразу показали местонахождение всех значимых для работы локаций и подарили набор полезных вещей на память о первом приезде, включая удобную сумку, которая до сих пор служит верой и правдой. Понятно, что об игроках заботятся ещё сильнее, и многие с удовольствием возвращаются снова и снова. Звёзды, конечно, приезжают сюда не бесплатно, но это общепринятая практика для всех турниров рангом ниже «Мастерсов».

Зарисовки из Дубая Специальный корреспондент "Чемпионат.com", проведя неделю в Дубае, делится с читателями теннисного раздела своими впечатлениями о турнире.

Поражения Медведева и Хачанова на старте

В прошлом году рекордсмен Дубая по количеству завоёванных здесь титулов, Роджер Федерер, пропустил этот турнир. Семикратный чемпион Дубая в феврале сыграл в Роттердаме, выход в полуфинал которого обеспечил ему возвращение на первую строчку рейтинг-листа, после чего взял паузу до Индиан-Уэллса. На этот раз защищать титул в Нидерландах швейцарец не поехал и вернулся в Дубай, где получил второй номер посева (после Кея Нисикори). Первую победу здесь Роджер одержал ещё до того, как стал чемпионом хотя бы одного турнира «Большого шлема» — в 2003 году. Трижды поднимал над головой главный трофей Дубая Федерер уже в нынешнем десятилетии – в 2012-м, 2014-м и 2015-м. Кстати, за победу в Дубае мужчинам вручается весьма оригинальный приз — красивый корабль серебряного цвета.

Сотня – это цель, но не главная. Маэстро Федерер на распутье Роджер Федерер меняет стратегию и вступает в завершающую стадию карьеры. Он переосмыслил происходящее и хочет снова всех удивить.

Роджер в первом круге в трёх сетах победил Филиппа Кольшрайбера, потеряв концентрацию во второй партии. Половина сеяных игроков покинула турнир уже на этой стадии, в том числе оба россиянина – Карен Хачанов (4) и Даниил Медведев (8). Хачанов в нынешнем сезоне пока не может найти свою игру, испытывая проблемы и с ракеткой, и со здоровьем (недавно он снялся с Марселя из-за болезни, не поехав защищать титул). Медведев, напротив, стартовал здорово, но, вероятно, подустал после победы в Софии и полуфинала в Роттердаме. Оба уступили соперникам из бывших стран СССР; Карен проиграл грузину Николозу Басилашвили, а Даниил не справился с литовцем Ричардасом Беранкисом, которого прошлой осенью победил на Кубке Кремля. Также вылетели Марин Чилич (3), попавший на Гаэля Монфиса, и Милош Раонич (7), проигравший Ян-Леннарду Штруффу. Немец незадолго до этого ухитрился уступить голландцу из шестой сотни рейтинга в квалификации Роттердама, так что поражение Раонича можно назвать самым неожиданным.

Монфис считает подход Свитолиной к тренировкам слишком серьёзным

Кей Нисикори на турнире тоже надолго не задержался, во втором круге сенсационно проиграв Хуберту Хуркачу. Поляк после этого в третий раз за полгода встретился со Стефаносом Циципасом – они играли на групповом этапе Молодёжного чемпионата в Милане в ноябре, а на прошлой неделе их пути пересеклись в Марселе, где русский грек в итоге завоевал титул. В обоих матчах Стефанос не отдал Хуберту ни сета, но здесь поляк сумел выиграть одну партию на тай-брейке. Правда, в решающем сете Циципас уступил всего один гейм.



Тем временем навстречу Стефаносу двигался Гаэль Монфис, недавно уверенно победивший его в четвертьфинале Софии. Француз при поддержке Элины Свитолиной (которая, кстати, после завершения женского турнира осталась в Дубае вместе с Гаэлем) заиграл с новым вдохновением – а это именно то, что нужно для его тенниса. Помимо природной физической одарённости, его игра во многом построена на импровизации, а без соответствующего настроения качественной импровизации не бывает. Монфис не раз признавался, что не очень-то любит постоянно серьёзно относиться к тренировкам, и на этой неделе сравнивал свой подход с подходом Свитолиной. «Я восхищаюсь тем, что она делает, как она работает, какой у неё менталитет. Это невероятно. Тем не менее, я всегда говорю, что такой подход не для меня. Это слишком серьёзный путь, но это её путь.

Конечно, я тоже много занимаюсь с тренером, много времени провожу в зале, но это нечто иное. Я по-другому смотрю на весь процесс, и это нормально».

Циципас спас матч с Монфисом

Гаэль после победы над Марином Чиличем обыграл Маркоса Багдатиса и Ричардаса Беранкиса, допустив один небольшой провал – в концовке второй партии с литовцем. В полуфинале Стефанос лучше вошёл в игру, поведя 3:0, но Гаэль быстро сравнял счёт и завладел преимуществом. У Циципаса почти перестали получаться удары навылет, и после очередной ошибки, приведшей к двойному брейк-пойнту при счёте 3:3, он кинул ракетку о корт, которая едва не отскочила в боллбоя. После этого зрители начали освистывать Стефаноса, а Гаэль уверенно довёл сет до победного завершения. Вторую партию француз начал лучше – и по игре, и по счёту. К тому же Циципас, проводивший восьмой матч за две недели, вызывал врача, и казалось, что он вообще может сняться. Однако затем Гаэль расслабился, Стефанос прибавил, и дело дошло до тай-брейка, на котором грек оказался сильнее. В решающей партии Циципасу удалось отыграть четыре скрытых матчбола при счёте 3:4, и в итоге он снова взял верх на тай-брейке – 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Позже грек признался, что сам не понял, каким образом в игре произошёл перелом в его пользу. Благодаря этой победе грек впервые в карьере вошёл в топ-10 – в новом рейтинге он вытеснит из десятки Чилича.

Федерер учёл ошибки Australian Open

Из нижней половины сетки в финал вышел Федерер. Во втором круге он провёл трёхсетовый матч с Фернандо Вердаско, похожий на стартовый поединок с Кольшрайбером – уверенная победа в первом сете, потеря концентрации во втором и надёжная победа в решающей партии. Четвертьфинал с Мартоном Фучовичем завершился в двух партиях, но в первой у венгра был двойной сетбол на тай-брейке, а во втором Роджер отыгрался со скрытого сетбола. Зато с Борной Чоричем швейцарец сыграл безупречно. Хорват все три матча по пути к полуфиналу взял на решающем тай-брейке, а Федерер не дал ему ни шанса, уверенно взяв реванш за два подряд поражения в прошлом сезоне – 6:2, 6:2.

За Циципасом тоже был должок – грек выбил Федерера на Australian Open, где Роджер был действующим двукратным чемпионом. У швейцарца тогда были отличные шансы как минимум на 2-0 по сетам, но он упустил восемь брейк-пойнтов по второй партии и проиграл её на тай-брейке, в итоге уступив со счётом 1-3. Всего Федерер тогда заработал 12 брейк-пойнтов, не сумев реализовать ни один из них, а Циципас использовал 1 шанс из 3. На этот раз Роджер, напротив, распорядился своими возможностями просто образцово. Он заработал двойной брейк-пойнт в стартовом гейме и сразу сделал брейк, а затем использовал брейк-пойнт при 4:4 во второй партии. Стопроцентная реализация! При этом свою подачу Федерер держал уверенно, лишь раз испытав трудности – с тройного сетбола при 5:4 Циципас заработал два брейк-пойнта. В том гейме Роджер проиграл пять очков на подаче, а всего за матч отдал 12 розыгрышей.

Сотня, маэстро!

Последнюю подачу в этом поединке Федерер проводил под восторженный рёв трибун и взял её под ноль. С реализацией матчбола Роджер стал вторым теннисистом в истории, завоевавшим сто титулов в одиночном разряде! Лидирует, как многие наверняка помнят, Джимми Коннорс со 109 трофеями. Американец был теннисным долгожителем в не меньшей степени, чем швейцарец – он активно выступал в туре до 40 лет, в 39 вышел в полуфинал US Open в одиночном разряде, а последний турнир (и в одиночке, и в паре) сыграл в 43 года. Роджеру 8 августа этого года исполнится 38. Успеет ли Федерер выиграть ещё 10 турниров и побить рекорд Коннорса? Кто знает. В любом случае Роджер взял ещё одну высочайшую планку, следом как минимум за 300-мя неделями на первой строчке (ещё осенью 2012-го, сейчас у него их 310) и 20 выигранными турнирами «Большого шлема». У Рафаэля Надаля 80 трофеев на турнирах ATP, у Новака Джоковича – 73, так что здесь обоим до Роджера достаточно далеко.

Все титулы Роджера Федерера:



20 турниров «Большого шлема», 6 Итоговых чемпионатов ATP, 27 «Мастерсов», 22 турнира ATP 500, 25 турниров ATP 250.

Если Циципас благодаря выходу в финал впервые поднимется в десятку, то Федерер, выиграв Дубай, вернётся в первую четвёрку. В Индиан-Уэллсе ему предстоит защищать 600 очков за финал, а дальше – ничего до июня, до травяного сезона. При этом Хуан Мартин дель Потро, который сейчас опустится на пятую строчку, в Индиан-Уэллсе не сыграет и потеряет 1000 баллов за титул. Кстати, в Дубае в этом году состоялся швейцарский дубль, ведь на прошлой неделе титул здесь завоевала Белинда Бенчич, обыгравшая в финале Петру Квитову. На старте сезона, напомним, Бенчич и Федерер второй раз подряд выиграли Кубок Хопмана, одолев в финале сборную Германии.