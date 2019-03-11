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Фоньини проиграл Алботу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Фоньини проиграл Алботу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) под 16-м номером, не сумел пробиться в третий круг, в двух партиях проиграв представителю Молдавии Раду Алботу, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 0:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Фоньини ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в 1/8 финала Албот поспорит с британцем Кайлом Эдмундом, получившим 22-й номер посева.

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

11 марта 2019 года, понедельник. 00:40 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
0 : 2
Раду Албот
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3
           
0 6 4  
6 7 7  
           
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