Фоньини проиграл Алботу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) под 16-м номером, не сумел пробиться в третий круг, в двух партиях проиграв представителю Молдавии Раду Алботу, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 0:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Фоньини ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в 1/8 финала Албот поспорит с британцем Кайлом Эдмундом, получившим 22-й номер посева.

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).