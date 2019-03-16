Кудерметова вышла в финал турнира в Гвадалахаре, обыграв Татьяну Марию

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал челленджера в Гвадалахаре. Она в двух партиях обыграла представительницу Германии Татьяну Марию, посеянную под третьим номером – 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

В финале Кудерметова сразится с победительницей противостояния Мария Боузкова (Чехия) – Фиона Ферро (Франция).

Ранее Кудерметова вместе с Мэнди Минеллой из Люксембурга не смогла выйти в полуфинал соревнований в парном разряде. Они снялись с матча с американкой Джаклин Како и мексиканкой Ренатой Сарасуа при счёте 2:3 в первой партии.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 100-ю позицию.