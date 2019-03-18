Надаль: дель Потро очень не везёт – он слишком часто травмируется

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал очередную травму аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. Пятая ракетка мира рискует пропустить до шести месяцев.



«Травма Хуана-Мартина – это печальная новость. Ещё печальнее она становится в контексте той игры, которую он показывал в течение последних полутора лет. Это грустно как для него, так и для всего тенниса в целом. В нашем спорте есть ряд теннисистов, которым очень не повезло, – они слишком часто травмируются. Дель Потро определённо является одним из них.



Я хочу, чтобы он принял самое правильное решение для своего будущего. Когда выигрываешь, а потом резко лишаешься возможности играть вообще, то начинаешь принимать поспешные решения. Надеюсь, Хуан-Мартин не станет этого делать. Он должен успокоиться, и я уверен, что он сделает это. Я желаю ему всего наилучшего», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Напомним, Надаль, как и дель Потро, не сыграют на «Мастерсе» в Майами.