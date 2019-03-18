Андрееску – самая юная победительница турнира в Индиан-Уэллсе после С. Уильямс

18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску, сенсационно выигравшая соревнования категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), стала самой юной теннисисткой, побеждавшая на престижном турнире за последние 20 лет. Рекорд принадлежит американке Серене Уильямс, которая в 1999 году выиграла в Индиан-Уэллсе в возрасте 17 лет.



По ходу турнира Андрееску обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (6:0, 6:1), украинку Элину Свитолину (6:3, 2:6, 6:4) и немку Анжелику Кербер (6:4, 3:6, 6:4). Успех позволил канадке подняться на 24-ю строчку в рейтинге WTA.

Среди тинейджеров, побеждавших в Индиан-Уэллсе, были также Мартина Хингис (1998-й, 17 лет), Моника Селеш (1992-й, 18 лет), Даниэла Гантухова (2002-й, 18 лет), Ким Клейстерс (2003-й, 19 лет) и Мария Шарапова (2006-й, 18 лет)

Напомним, все 32 теннисных турнира у мужчин и женщин в 2019 году выиграли 32 разных игрока.