Все 32 теннисных турнира у мужчин и женщин в 2019 году выиграли разные игроки

Ни один теннисист за первые два с половиной месяца 2019 года не сумел выиграть два турнира – статистика касается WTA и ATP турниров. 19 турниров ATP и 13 соревнований WTA выиграли разные теннисисты.



В минувшие выходные завершились первые в сезоне соревнования категории «Мастерс» и Premier в Индиан-Уэллсе (США). Победителем мужского разряда стал Доминик Тим из Австрии, женского – 18-летняя канадка Бьянка Андрееску. Для обоих теннисистов это стал первый выигранный турнир такого уровня, а для Бьянки и вовсе первый турнир уровня WTA в карьере.



Победителем Открытого чемпионата Австралии в женском разряде стала 21-летняя японка Наоми Осака, мужского – первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.