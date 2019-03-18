Все 32 теннисных турнира у мужчин и женщин в 2019 году выиграли разные игроки

Ни один теннисист за первые два с половиной месяца 2019 года не сумел выиграть два турнира – статистика касается WTA и ATP турниров. 19 турниров ATP и 13 соревнований WTA выиграли разные теннисисты.
В минувшие выходные завершились первые в сезоне соревнования категории «Мастерс» и Premier в Индиан-Уэллсе (США). Победителем мужского разряда стал Доминик Тим из Австрии, женского – 18-летняя канадка Бьянка Андрееску. Для обоих теннисистов это стал первый выигранный турнир такого уровня, а для Бьянки и вовсе первый турнир уровня WTA в карьере.
Победителем Открытого чемпионата Австралии в женском разряде стала 21-летняя японка Наоми Осака, мужского – первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.
Юная Андрееску покорила Индиан-Уэллс, а Федерер не смог завоевать 101-й титул
18-летняя Андрееску добыла первый трофей WTA, Надаль снялся перед полуфиналом с Федерером, а Роджер проиграл решающий матч Тиму.