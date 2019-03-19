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Ватутин обыграл четырёхкратного победителя ТБШ на старте соревнований в Лилле

Ватутин обыграл четырёхкратного победителя ТБШ на старте соревнований в Лилле
Теннис / ATP

201-я ракетка мира россиянин Алексей Ватутин успешно стартовал на соревнованиях категории челленджер в Лилле (Франция). В двух партиях он обыграл француза Николя Маю, занимающего 248-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 7:6(6), 6:4. Напомним, Маю является четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Ватутина 4 эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта. 37-летний Маю отметился пятью подачами навылет, тремя двойными ошибками и двумя брейками.

Следующим соперником Ватутина станет представитель Боснии Мирза Башич. Ранее теннисисты встречались дважды. Счёт в личных противостояниях – 1:1.

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