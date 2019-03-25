Панова и Крунич проиграли Азаренко и Барти на турнире в Майами

Российская теннисистка Александра Панова и сербка Александра Крунич не смогли пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Майами (США) в парном разряде. В матче второго круга они проиграли представительнице Беларуси Виктории Азаренко и австралийке Эшли Барти (WC) со счётом 3:6, 6:1, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Панова и Крунич 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Азаренко и Барти поспорят с хорваткой Дарией Юрак и румынкой Ралукой Олару.

Турнир в Майами с призовым фондом $ 9 035 428 завершится 30 марта.

В 2018 года на этих соревнованиях победили австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.