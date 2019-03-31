Павлюченкова сыграет с Блинковой на старте турнира в Монтерее

Стала известна сетка женского турнира категории International в Монтерее (Мексика). Первый номер посева немецкая теннисистка Анжелика Кербер, второй — действующая победительница соревнований испанка Гарбинье Мугуруса, третий — россиянка Анастасия Павлюченкова, четвёртый — американка Элисон Риске.

Павлюченкова, выигрывавшая мексиканский турнир четыре раза, на старте соревнований встретится с соотечественницей — Анной Блинковой. Россиянка Маргарита Гаспарян сыграет с хозяйкой кортов Викторией Родригес, получившей специальное приглашение в основную сетку турнира.

Потенциальной соперницей Павлюченковой в 1/4 финала соревнований может стать белорусская теннисистка Виктория Азаренко, а в 1/2 финала — Кербер.

Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».