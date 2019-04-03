Иснер рискует пропустить до полутора месяцев из-за стрессового перелома ноги

Американский теннисист Джон Иснер может пропустить от четырёх до шести недель из-за стрессового перелома левой ноги, сообщает теннисный журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере».



Повреждение Джон получил по ходу финального матча турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором он проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 1:6, 4:6. Несмотря на то что Джон едва передвигался по корту в концовке игры, после матча теннисист заявил, что не собирался сниматься с матча ни при каких обстоятельствах.



В том случае, если опасения в команде Иснера подтвердятся, 33-летний американец пропустит старт грунтового сезона – соревнования в Монте-Карло и Мадриде.



В данный момент Иснер располагается на 10-й строчке в мировом рейтинге ATP.