Мугуруса стала первой финалисткой турнира в Монтеррее, обыграв Рыбарикову

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира в Монтеррее (Мексика). В полуфинальной встрече вторая сеяная Мугуруса в двух сетах обыграла восьмую ракетку соревнований – словачку Магдалену Рыбарикову – со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут. Мугуруса 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Рыбарикова подала 4 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 5-2 в пользу испанки. Предыдущий раз соперницы встречались в 2017 году на Уимблдоне и US Open.

За титул Мугуруса сыграет с победительницей полуфинала между немкой Анжеликой Кербер (1) и белоруской Викторией Азаренко (5).