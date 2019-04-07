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Мугуруса стала первой финалисткой турнира в Монтеррее, обыграв Рыбарикову

Мугуруса стала первой финалисткой турнира в Монтеррее, обыграв Рыбарикову
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира в Монтеррее (Мексика). В полуфинальной встрече вторая сеяная Мугуруса в двух сетах обыграла восьмую ракетку соревнований – словачку Магдалену Рыбарикову – со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут. Мугуруса 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Рыбарикова подала 4 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 5-2 в пользу испанки. Предыдущий раз соперницы встречались в 2017 году на Уимблдоне и US Open.

За титул Мугуруса сыграет с победительницей полуфинала между немкой Анжеликой Кербер (1) и белоруской Викторией Азаренко (5).

06 апреля 2019 года, суббота. 23:10 МСК
Монтеррей. 1/2 финала
Матч окончен
Магдалена Рыбарикова
71
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
0 : 2
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
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