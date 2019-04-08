Мугуруса выиграла турнир в Монтерее на отказе Азаренко

25-летняя испанка Гарбинье Мугуруса, занимающая в мировом рейтинге 19-е место, защитила титул на турнире категории International, который проходил в Монтерее (Мексика).

В финале Гарбинье играла с 67-й ракеткой мира, 29-летней белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, но та снялась с турнира при счёте 6:1, 3:1 в пользу испанки. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.

Мугуруса выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. В активе Азаренко 3 подачи навылет, 4 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6. В личных встречах ничья — 1-1.

Призовой фонд турнира составляет $250 000.