«Ролан Гаррос» — 2024: размер призовых для участников турнира «Большого шлема»

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Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции — 2024 составляет € 53,5 млн. Это на 7,8% больше по сравнению с 2023 годом.

Распределение призовых на «Ролан Гаррос» — 2024 (мужской и женский одиночный разряд):

Первый круг - € 73 тыс.

Второй круг — € 110 тыс.

Третий круг - € 158 тыс.

1/8 финала - € 250 тыс.

1/4 финала — € 415 тыс.

1/2 финала — € 650 тыс.

Финалист - € 1,2 млн.

Победитель - € 2,4 млн.

Распределение призовых на «Ролан Гаррос» — 2024 (мужской и женский парный разряд):

Первый круг — € 17,5 тыс.

Второй круг — € 27,5 тыс.

1/8 финала — € 43,5 тыс.

1/4 финала — € 80 тыс.

1/2 финала — € 148 тыс.

Финалист — € 295 тыс.

Победитель — € 590 тыс.

Распределение призовых на «Ролан Гаррос» — 2024 (микст):

Первый круг — € 5 тыс.

1/8 финала — € 10 тыс.

1/4 финала — € 17,5 тыс.

1/2 финала — € 31 тыс.

Финалист — € 61 тыс.

Победитель — € 122 тыс.

«Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня.