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Самсонова — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция турнира WTA-500 в Страсбурге

Самсонова — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция турнира WTA-500 в Страсбурге
Людмила Самсонова
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Сегодня, 21 мая, состоится матч второго круга турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), в котором сыграют 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и 33-й номер мирового рейтинга WTA канадская теннисистка Лейла Фернандес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и канадской теннисистками. Данный поединок начнётся не ранее 12:00 мск.

Страсбург. 2-й круг
21 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
33
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

На корте соперницы встречались два раза. В 2022 году во втором круге Открытого чемпионата США победа осталась за Самсоновой (6:3, 7:6,). В этом году в первом круге хардового турнира в Дохе (Катар) победу одержала Фернандес (7:5, 7:6). В первом круге соревнований в Страсбурге россиянка переиграла чешскую спортсменку Барбору Крейчикову.

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