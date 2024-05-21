Самсонова — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция турнира WTA-500 в Страсбурге

Сегодня, 21 мая, состоится матч второго круга турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), в котором сыграют 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и 33-й номер мирового рейтинга WTA канадская теннисистка Лейла Фернандес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и канадской теннисистками. Данный поединок начнётся не ранее 12:00 мск.

На корте соперницы встречались два раза. В 2022 году во втором круге Открытого чемпионата США победа осталась за Самсоновой (6:3, 7:6,). В этом году в первом круге хардового турнира в Дохе (Катар) победу одержала Фернандес (7:5, 7:6). В первом круге соревнований в Страсбурге россиянка переиграла чешскую спортсменку Барбору Крейчикову.