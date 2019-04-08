Фоньини: счастлив быть в Марракеше, надеюсь отлично здесь сыграть

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал предстоящий турнир в Марракеше (Марокко), на котором он получил второй номер посева.



«Я счастлив быть здесь, в Марракеше, и надеюсь, что сыграю хорошо на этой неделе. Атмосфера на площадке всегда очень захватывающая. Было приятно делить корт с классными игроками и играть перед толпой фанатов. Надеюсь, что все они придут на стадион и во время турнира. Придут и поддержат меня», – цитирует Фоньини официальный сайт АТР.



Стоит отметить, что Фоньини принял участие в выставочном матче накануне старта турнира в Марракеше. В паре с французом Жо-Вильфридом Цонгой он со счётом 7:6 обыграл местных звёзд Малека Жазири и экс 22-ю ракетку мира Хишама Арази.