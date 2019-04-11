Мэджик Джонсон может войти в команду советников Серены Уильямс

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон рассказал, что получил предложение войти в команду американской теннисистки Серены Уильямс.



«Мне на прошлой неделе позвонила Серена и спросила, мол, не хочу ли я стать её ментором и войти в команду советников. Я согласился», — цитирует Джонсона ABC.



Накануне Мэджик покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс».



Джонсон всю игровую карьеру провёл за «Лейкерс», где пять раз стал чемпионом НБА и трижды признавался MVP сезона. Пост президента клуба Мэджик занимал на протяжении двух лет. В текущем сезоне он пытался заполучить в команду Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс», но так и не смог это сделать. «Лейкерс» под руководством Люка Уолтона не сумели выйти в плей-офф.