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Пэр вышел в финал турнира категории в Марракеше и сразится с Андухаром

Пэр вышел в финал турнира категории в Марракеше и сразится с Андухаром
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в финал турнира категории ATP 250 в Марракеше (Марокко). В полуфинальном матче Пэр в трёх сетах обыграл соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Пэр 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Цонга подал 5 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

Пэр впервые обыграл Цонгу в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соотечественников стал 3-1 в пользу Цонги.

В финале турнира в Марракеше Пэр сыграет с испанцем Пабло Андухаром, который защищает титул. В 2018 году Андухар в финале нанёс поражение британцу Кайлу Эдмунду со счётом 6:2, 6:2.

Призовой фонд соревнований — €586 140.

13 апреля 2019 года, суббота. 15:30 МСК
Марракеш. 1/2 финала
Матч окончен
Бенуа Пэр
69
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
2 : 1
Жо-Вильфрид Цонга
116
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 2 3
           
2 6 6
6 4 3
           
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