Пэр вышел в финал турнира категории в Марракеше и сразится с Андухаром

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в финал турнира категории ATP 250 в Марракеше (Марокко). В полуфинальном матче Пэр в трёх сетах обыграл соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Пэр 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Цонга подал 5 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

Пэр впервые обыграл Цонгу в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соотечественников стал 3-1 в пользу Цонги.

В финале турнира в Марракеше Пэр сыграет с испанцем Пабло Андухаром, который защищает титул. В 2018 году Андухар в финале нанёс поражение британцу Кайлу Эдмунду со счётом 6:2, 6:2.

Призовой фонд соревнований — €586 140.