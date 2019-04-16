Феррер: Надаль, Федерер, Джокович и Маррей помогли мне стать более амбициозным

Испанский теннисист Давид Феррер рассказал о роли представителей «Большой четвёрки» в его карьере.



«Мой теннис — розыгрыш за розыгрышем, очко за очком. То же самое можно сказать и о Рафе. Надаль, Федерер, Джокович и Маррей сделали меня более качественным теннисистом, они помогли мне иметь больше амбиций.



У меня очень хорошие отношения с семьёй Рафы. Мы общаемся много лет, и я очень ценю его и его семью. Вы знаете, что он болеет за «Реал» (Мадрид), но мне больше нравится «Барселона». Вообще, я люблю спорт.



Лучший год в моей карьере? Без сомнения, 2012 год. Я выиграл семь титулов. В 2013 году я не попал даже в топ-3 рейтинга, но в 2012 году играл в свой лучший теннис», – цитирует Феррера Tennis World USA.