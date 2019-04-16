Надаль отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери, который произошёл накануне, 15 апреля.

«Я шокирован событиями, которые произошли в Париже. Хочу поддержать весь французский народ», — написал Надаль в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.

Парижская прокуратура начала расследование случившегося. Президент Франции Эммануэль Макрон принёс соболезнования всем католикам и французам. Мэрия Парижа решила эвакуировать всех жителей острова Сите, где расположен Нотр-Дам.