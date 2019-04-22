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37-летний Лопес: не думал о завершении карьеры

37-летний Лопес: не думал о завершении карьеры
Теннис / ATP

Испанец Фелисьяно Лопес заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру. В сентябре теннисисту исполнится 38 лет.

«Честно говоря, я не думал об этом. В 2019 году я намерен сыграть на всех запланированных мною турнирах, после чего увидим, какова будет ситуация.

Если всё пойдёт хорошо и у меня будет рейтинг, позволяющий играть на турнирах «Большого шлема» и других крупных соревнованиях, я отыграю ещё один сезон», – цитирует Лопеса Ubi Tennis.

В текущем сезоне Фелисьяно провёл 11 матчей, из которых сумел выиграть лишь в пяти. В настоящее время он располагается на 93-й строчке в рейтинге АТР. Свой последний трофей категории АТР Лопес завоевал на соревнованиях в Лондоне в 2017 году.

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