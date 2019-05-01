Чеккинато вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене, за час справившись с Клижаном

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под третьим номером, во втором круге обыграл Мартина Клижана из Словакии – 6:3, 6:3. Соперники ранее не играли между собой.



Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Чеккинато 3 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брей-пойнта из 9. На счету Клижана 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта за весь поединок.



За выход в полуфинал Чеккинато поспорит с победителем матча между бразильцем Тьяго Монтейро и венгром Мартоном Фучовичем, который состоится сегодня, 1 мая.



Действующим чемпионом турнира в Мюнхене является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

