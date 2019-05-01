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Чеккинато вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене, за час справившись с Клижаном

Чеккинато вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене, за час справившись с Клижаном
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под третьим номером, во втором круге обыграл Мартина Клижана из Словакии – 6:3, 6:3. Соперники ранее не играли между собой.

Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Чеккинато 3 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брей-пойнта из 9. На счету Клижана 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта за весь поединок.

За выход в полуфинал Чеккинато поспорит с победителем матча между бразильцем Тьяго Монтейро и венгром Мартоном Фучовичем, который состоится сегодня, 1 мая.

Действующим чемпионом турнира в Мюнхене является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

01 мая 2019 года, среда. 16:00 МСК
Мюнхен. 2-й круг
Матч окончен
Марко Чеккинато
19
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
2 : 0
Мартин Клижан
60
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
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