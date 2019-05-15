Стивенс: я поклонница Федерера

Восьмая ракетка планеты американка Слоан Стивенс в восторженных тонах высказалась о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» швейцарце Роджере Федерере, а также прокомментировала скандал с участием бывшего члена совета директоров ATP Джастина Гимельстоба, который был осуждён за избиение человека на глазах у жены и маленького ребёнка.
«Как отношусь к Федереру? Я очень сильно им восхищаюсь. Он великолепный игрок и отличный человек. Очевидно, он много сделал для нашего спорта. Я бы не стала говорить, что являюсь его самой большой фанаткой, но я определённо поклонница Федерера.
История с Гимельстобом? Я думаю, что это проблема ATP, с которой придётся разбираться им самим. Я имею в виду, что к нам эта ситуация не имеет никакого отношения», — приводит слова Стивенс Tennis World USA.
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