Надаль в 6-й раз в карьере выиграл не менее трёх сетов на турнире на ноль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в шестой раз в карьере в трёх и более матчах одного турнира выиграл хотя бы один сет со счётом 6:0.

На «Мастерсе» в Риме таких встреч набралось четыре, включая финал против серба Новака Джоковича – 6:0, 4:6, 6:1. Ранее «баранку» от «короля грунта» получили грузин Николоз Басилашвили, француз Жереми Шарди и испанец Фернандо Вердаско. И только грек Стефанос Циципас в полуфинале проиграл Надалю с достойным счётом 3:6, 4:6.

Впервые три сета в разных матчах на одном турнире Надаль выиграл на «Ролан Гаррос» — 2008. Это достижение испанец повторил на Открытом чемпионате Франции ещё три раза – в 2012, 2014 и 2017 годах, а также на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2010 году.

Во всех этих турнирах Надаль в итоге стал обладателем трофея победителя.