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Федерер: сам попросил сыграть в воскресенье. Проиграв, я удлинил бы себе отпуск

Федерер: сам попросил сыграть в воскресенье. Проиграв, я удлинил бы себе отпуск
Теннис / Roland Garros 2019 0

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что сыграл уже в первый день Открытого чемпионата Франции — 2019.

«Помню, как «Ролан Гаррос» впервые стартовал в воскресенье — мне сразу же предложили сыграть именно в первый день. Тогда я не захотел — существовала определённая позиция игроков, которые не желали позвонять турнирам расползаться на более длинный срок. В общем, тогда я сопротивлялся.

Сейчас же я вижу в этом даже плюс для себя. В Париж я приехал ещё во вторник, подготовился, мог выступить в выходной день – удобно. Выиграл и получил два выходных — к среде буду свежее, проиграл бы – мой отпуск был бы длиннее», — цитирует 37-летнего Федерера Tennis Channel.

Соперником Федерера во втором раунде соревнований станет немец Оскар Отте.

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