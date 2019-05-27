Федерер: сам попросил сыграть в воскресенье. Проиграв, я удлинил бы себе отпуск

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что сыграл уже в первый день Открытого чемпионата Франции — 2019.
«Помню, как «Ролан Гаррос» впервые стартовал в воскресенье — мне сразу же предложили сыграть именно в первый день. Тогда я не захотел — существовала определённая позиция игроков, которые не желали позвонять турнирам расползаться на более длинный срок. В общем, тогда я сопротивлялся.
Сейчас же я вижу в этом даже плюс для себя. В Париж я приехал ещё во вторник, подготовился, мог выступить в выходной день – удобно. Выиграл и получил два выходных — к среде буду свежее, проиграл бы – мой отпуск был бы длиннее», — цитирует 37-летнего Федерера Tennis Channel.
Соперником Федерера во втором раунде соревнований станет немец Оскар Отте.
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