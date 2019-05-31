Мугуруса не пустила Свитолину в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга 19-я сеяная Мугуруса в двух сетах обыграла девятую ракетку турнира, украинку Элину Свитолину, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Мугуруса подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. Свитолина ни разу не подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Мугуруса сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной американкой Слоан Стивенс и словенкой Полоной Херцог.
Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп, которая в финале обыграла Стивенс – 3:6, 6:4, 6:1. В 2019 году Халеп посеяна под третьим номером и в третьем круге встретится с украинкой Лесей Цуренко (27).
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