Тим — о своей подруге Младенович: многому могу научиться у неё

Финалист «Ролан Гаррос» — 2019 австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал достижение своей подруги, француженки Кристины Младенович, которая 10 июня возглавит обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

«Я очень горжусь ею. Это невероятное достижение, и оно показывает, насколько хорошо она умеет играть в парном разряде. Всегда говорил, что могу многому научиться от неё в этом виде тенниса», — сказал Тим на пресс-конференции после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

На вершине парного рейтинга Младенович сменит чешку Катержину Синякову, которая была лучшей парной теннисисткой мира на протяжении 33 недель.

Младенович будет только второй француженкой во главе парного рейтинга WTA после Жюли Алар-Декюжи, которая была лучшей в течение 14 недель в 2000 году.

10 июня Младенович впервые станет первой ракеткой мира в парном разряде