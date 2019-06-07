10 июня Младенович впервые станет первой ракеткой мира в парном разряде

Французская теннисистка Кристина Младенович 10 июня впервые в карьере возглавит обновлённый рейтинг WTA в парном разряде. Это стало известно после победы Младенович в паре с венгеркой Тимей Бабош в полуфинале «Ролан Гаррос» над бельгийкой Элисе Мертенс и Ариной Соболенко из Беларуси 6:2, 6:1.



На вершине парного рейтинга Младенович сменит чешку Катержину Синякову, которая была лучшей парной теннисисткой мира на протяжении 33 недель. Младенович будет только второй француженкой во главе парного рейтинга WTA после Жюли Алар-Декюжи, которая была лучшей в течение 14 недель 2000 года.

В финале «Ролан Гаррос» Бабош и Младенович сыграют с китаянками Дуань Инъин и Чжэн Сайсай, которые оказались сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс и шведки Юханны Ларссон (15) со счётом 6:4, 6:4.