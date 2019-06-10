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Кудерметова успешно стартовала в Хертогенбосхе и может сыграть с Соболенко

Кудерметова успешно стартовала в Хертогенбосхе и может сыграть с Соболенко
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова на старте турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

22-летняя уроженка Казани выполнила 4 эйса, 1 раз подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. В активе её соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется либо с Ариной Соболенко из Беларуси, посеянной под вторым номером, либо с австралийкой Дестани Айавой (WC).

Хертогенбосх. Женщины. Первый круг
Мона Бартель (Германия) — Гретье Миннен (Бельгия, Q) — 5:7, 4:6

В 2018 году победительницей турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.

10 июня 2019 года, понедельник. 17:20 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
60
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2 : 0
Онс Жабер
58
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
10 июня 2019 года, понедельник. 15:00 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мона Бартель
88
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
0 : 2
Гретье Миннен
139
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе
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