Кудерметова успешно стартовала в Хертогенбосхе и может сыграть с Соболенко

Российская теннисистка Вероника Кудерметова на старте турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

22-летняя уроженка Казани выполнила 4 эйса, 1 раз подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. В активе её соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется либо с Ариной Соболенко из Беларуси, посеянной под вторым номером, либо с австралийкой Дестани Айавой (WC).

Хертогенбосх. Женщины. Первый круг

Мона Бартель (Германия) — Гретье Миннен (Бельгия, Q) — 5:7, 4:6

В 2018 году победительницей турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.