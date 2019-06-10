Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в трёх партиях обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову, посеянную под седьмым номером, со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты.

Маргарита 7 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поспорит с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Мона Бартель (Германия).

Хертогенбосх. Женщины. Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, Q) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:1, 6:2.

В 2018 году победительницей турнира Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.