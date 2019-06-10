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Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе

Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в трёх партиях обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову, посеянную под седьмым номером, со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты.

Маргарита 7 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поспорит с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Мона Бартель (Германия).

Хертогенбосх. Женщины. Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, Q) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:1, 6:2.

В 2018 году победительницей турнира Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.

10 июня 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
44
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 : 2
Маргарита Гаспарян
63
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
6 6 5 4
2 7 7 6
           
10 июня 2019 года, понедельник. 13:30 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Варвара Лепченко
127
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
0 : 2
Елена Рыбакина
134
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
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