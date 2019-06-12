Гаспарян уступила 139-й ракетке мира во втором круге турнира в Нидерландах

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), уступив 139-й ракетке мира бельгийке Гретье Миннен, прошедшей в основную сетку соревнований через квалификацию, со счётом 4:6, 4:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Гаспарян 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету бельгийской теннисистки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Во третьем круге Миннен сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и австралийкой Дестани Айавой (WC).
Действующей чемпионкой турнира в Хертогенбосхе является Александра Крунич из Сербии. В прошлогоднем финале она обыграла Кирстен Флипкенс из Бельгии со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.
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