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Маннарино обыграл Чорича и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе

Маннарино обыграл Чорича и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Адриан Маннарино в полуфинале соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды) в трёх сетах переиграл хорвата Борну Чорича, посеянного под вторым номером, со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.

Маннарино выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из семи. В активе Чорича 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 сделанных брейка.

В финале Маннарино сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, который нанёс поражение восьмому сеяному Ришару Гаске из Франции — 7:5, 6:3.

Гаске выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он одолел соотечественника Жереми Шарди.

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 711 275 завершится 16 июня.

16 июня 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Хертогенбосх (м). 1/2 финала
Матч перенесен
Адриан Маннарино
44
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Борна Чорич
14
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
1 2 3
           
4 6 6 3
6 3 6 2
           
16 июня 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Хертогенбосх (м). 1/2 финала
Матч перенесен
Ришар Гаске
42
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Джордан Томпсон
62
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
5 3  
7 5  
           
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