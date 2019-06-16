Маннарино обыграл Чорича и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе

Французский теннисист Адриан Маннарино в полуфинале соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды) в трёх сетах переиграл хорвата Борну Чорича, посеянного под вторым номером, со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.

Маннарино выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из семи. В активе Чорича 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 сделанных брейка.

В финале Маннарино сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, который нанёс поражение восьмому сеяному Ришару Гаске из Франции — 7:5, 6:3.

Гаске выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он одолел соотечественника Жереми Шарди.

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 711 275 завершится 16 июня.