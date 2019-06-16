Маннарино обыграл Чорича и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе
Французский теннисист Адриан Маннарино в полуфинале соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды) в трёх сетах переиграл хорвата Борну Чорича, посеянного под вторым номером, со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.
Маннарино выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из семи. В активе Чорича 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 сделанных брейка.
В финале Маннарино сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, который нанёс поражение восьмому сеяному Ришару Гаске из Франции — 7:5, 6:3.
Гаске выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он одолел соотечественника Жереми Шарди.
Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 711 275 завершится 16 июня.
16 июня 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Хертогенбосх (м). 1/2 финала
Матч перенесен
44
Адриан Маннарино
А. Маннарино
14
Борна Чорич
Б. Чорич
|1
|2
|3
|
|4
|6
|6 3
|
|6
|3
|6 2
- 16 июня 2019
-
12:29
-
12:03
-
11:08
-
10:54
-
10:10
-
09:46
-
00:21
- 15 июня 2019
-
23:21
-
22:21
-
20:05
-
19:08
-
18:37
-
18:12
-
17:29
-
16:59
-
15:58
-
15:02
-
13:58
-
13:57
-
13:36
-
13:09
-
10:19
- 14 июня 2019
-
23:51
-
21:06
-
19:48
-
18:52
-
18:32
-
17:12
-
16:33
-
15:40
-
14:59
-
13:51
-
12:32
-
11:37
-
10:33
Партнерский контент