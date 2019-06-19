Матчи Queens Club в Лондоне прерваны из-за дождя

На турнире Queens Club в Лондоне (Великобритания) приостановлено проведение матчей, запланированных на сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба турнира. Причиной такого решения стал дождь.
Сегодня завершиться успели лишь три встречи – француз Жереми Шарди, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и испанец Фелисьяно Лопес одержали победы над Михаилом Кукушкиным (Казахстан), Денисом Шаповаловым (Канада) и Мартоном Фучовичем (Венгрия) соответственно.
Матчи Аляж Бедене (Словения) — Алекс де Минор (Австралия) и Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниэль Эванс (Великобритания) были прерваны.
Напомним, вчера в столице Великобритании также шёл дождь, в результате чего не было сыграно ни одного матча.
Действующим победителем этих соревнований является хорват Марин Чилич. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Новака Джоковича — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
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