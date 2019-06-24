Возняцки выиграла первый матч после свадьбы
Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под 11-м номером, на старте соревнований одержала первую победу после замужества. 28-летняя спортсменка в двух сетах взяла верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
В активе уроженки Оденсе 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Флипкенс не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.
За выход в третий круг Возняцки поборется с немкой Андреа Петкович.
Турнир в Истбурне с призовым фондом $ 998 712, проходящий на травяных кортах, завершится 29 июня. Возняцки является действующей чемпионкой соревнований.
24 июня 2019 года, понедельник. 19:05 МСК
Истбурн (ж). 1-й круг
Матч окончен
81
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
0 : 2
14
Каролина Возняцки
К. Возняцки
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Свадьба Каролины Возняцки. И здесь без Серены не обошлось
На свадьбе бывшей первой ракетки мира Возняцки собрались именитые гости, но главным украшением торжества, как всегда, стала Серена Уильямс.
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