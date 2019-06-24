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Возняцки выиграла первый матч после свадьбы

Возняцки выиграла первый матч после свадьбы
Теннис / WTA 0

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под 11-м номером, на старте соревнований одержала первую победу после замужества. 28-летняя спортсменка в двух сетах взяла верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

В активе уроженки Оденсе 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Флипкенс не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Возняцки поборется с немкой Андреа Петкович.

Турнир в Истбурне с призовым фондом $ 998 712, проходящий на травяных кортах, завершится 29 июня. Возняцки является действующей чемпионкой соревнований.

24 июня 2019 года, понедельник. 19:05 МСК
Истбурн (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
81
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
0 : 2
Каролина Возняцки
14
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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