Кирьос — журналисту, задавшему вопрос о его походе в паб: у тебя скучная жизнь

Австралиец Ник Кирьос после поражения от испанца Рафаэля Надаля во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7) ответил на вопрос о том, сказался ли на его игре поход в паб накануне вечером.

Журналист спросил Кирьоса, сыграл бы он лучше, если бы не пошёл в паб. На что Ник ответил: «Нет. Кажется, ты чересчур рад своему вопросу. Наверное, у тебя скучная жизнь».

Уроженец Канберры также оценил свою игру в прошедшем матче.

«Я медленно входил в игру, но Надаль в целом играл отлично. Я знал его план на игру и быстро всё понял. Он направлял большинство подач мне под форхенд. Раньше он такого не делал. Это моя слабая сторона на приёме. Он старался не посылать с подачи мячи мне под бэкхенд. В важные моменты он сыграл очень хорошо. Его форхенд был прекрасен. Когда Рафа играет здорово, его форхенд невероятно хорош. Он был в ударе. Каждый раз, когда он переправлял мяч, он попадал в корт. Это была игра высокого уровня. Два тай-брейка. Я провёл пару розыгрышей слишком расслабленно. Этого достаточно для соперника такого уровня. Он сегодня был слишком хорош.

Рафа сказал, что я могу выигрывать турниры «Большого шлема»? Я знаю, на что способен. Я великолепный теннисист, но не делаю другие вещи. Я не самый профессиональный парень. Я не буду тренироваться каждый день. Мне во многом нужно прибавить, чтобы выйти на уровень, который так долго показывают Рафа, Новак, Роджер. Всё зависит от того, как сильно я этого хочу. Но не думаю, что сейчас я могу претендовать на победу на турнирах «Большого шлема», — передаёт слова Кирьоса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.