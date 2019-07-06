Матч Кукушкина со Штруффом прерван из-за обморока зрителя на трибунах

Матч третьего круга Уимблдона между немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом и Михаилом Кукушкиным из Казахстана был прерван в четвёртом сете при счёте 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 2:2. Судья матча незамедлительно остановил встречу, так как одна из женщин на трибуне почувствовала себя плохо и лишилась чувств. Организаторам необходимо было обеспечить доступ медицинской бригаде. После оказания первой помощи зрительнице также потребовалась транспортировка на машине скорой помощи в ближайшую больницу.
Оба игрока были потрясены случившимся и покинули корт. По просьбе организаторов зрители также ушли с трибун, чтобы не мешать врачам.
На данный момент неизвестно, когда матч будет доигран. Победитель встречи за выход в четвертьфинал сразится с японцем Кеем Нисикори (8).
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