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Матч Кукушкина со Штруффом прерван из-за обморока зрителя на трибунах

Матч Кукушкина со Штруффом прерван из-за обморока зрителя на трибунах
Теннис / Уимблдон 2019 0

Матч третьего круга Уимблдона между немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом и Михаилом Кукушкиным из Казахстана был прерван в четвёртом сете при счёте 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 2:2. Судья матча незамедлительно остановил встречу, так как одна из женщин на трибуне почувствовала себя плохо и лишилась чувств. Организаторам необходимо было обеспечить доступ медицинской бригаде. После оказания первой помощи зрительнице также потребовалась транспортировка на машине скорой помощи в ближайшую больницу.

Оба игрока были потрясены случившимся и покинули корт. По просьбе организаторов зрители также ушли с трибун, чтобы не мешать врачам.

На данный момент неизвестно, когда матч будет доигран. Победитель встречи за выход в четвертьфинал сразится с японцем Кеем Нисикори (8).

06 июля 2019 года, суббота. 15:40 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Идет 4-й сет
Ян-Леннард Штруфф
33
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 : 2
Михаил Кукушкин
58
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
1 2 3 4 5
               
3 6 5 6 5  
6 7 7 4 6  
               
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