Серена Уильямс: Халеп — маленькая электростанция

Американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, поделилась мыслями о предстоящем финальном поединке травяного турнира «Большого шлема», в котором её соперницей станет седьмая ракетка соревнований Симона Халеп из Румынии.



«Многие качества Симоны впечатляют. Очевидно, главным из них является её упорство, а также умение прибавлять каждый раз, чтобы продолжать становиться сильнее. Халеп всегда способна находить в себе силы. Нельзя недооценивать и это качество Симоны. Она — как маленькая электростанция.



Халеп два раза подряд заканчивала год на первой строчке мирового рейтинга. Я вижу, что она вернулась и хочет вновь взобраться на вершину. Чувствую также, что играю лучше, когда я спокойна. Но для этого мне приходится прикладывать усилия, чтобы находиться в этом правильном состоянии», — приводит слова Серены Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.