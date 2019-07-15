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Чесноков — о Серене Уильямс: куда уж больше побеждать в свои 37 лет?

Чесноков — о Серене Уильямс: куда уж больше побеждать в свои 37 лет?
Теннис / Уимблдон 2019 0

Известный в прошлом теннисист, а ныне тренер Андрей Чесноков поделился впечатлениями от финала Уимблдона в женском одиночном разряде, в котором румынка Симона Халеп обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.

«Симона неожиданно легко обыграла Серену. Я очень доволен, что выиграла именно Халеп, а не Уильямс. Симона просто нереально настроилась на турнир, обошла Свитолину, потом буквально «снесла» Серену, в финале играла на победу с самого начала. С первого мяча действовала так, чтобы именно победить, пользовалась каждым моментом. Когда идёт такой дикий, сумасшедший настрой, иногда просто-напросто начинаешь делать ошибки. Серена ошибалась довольно много, делала подарки сопернице, а Халеп допустила неточности всего три раза, поэтому и выиграла. Но Серена была первой уже на 23 турнирах «Большого шлема». Куда уж больше в свои 37 лет побеждать? Я думаю, этого достаточно. Пусть хоть другие выигрывают – та же Халеп. Она Уимблдон ещё не выигрывала и заслужила победу в этом году.

Это закат эпохи Уильямс? Нет. Если посмотреть, до финала Серена дошла легко. В полуфинале обыграла Барбору Стрыцову и до этого уверенно справлялась со всеми. У Серены очень хорошая подача, плотные, мощные удары. У неё по-прежнему есть шансы выиграть Уимблдон. Посмотрим. Теперь нужно ждать как минимум год», — цитирует Чеснокова «Московский комсомолец».

Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Серена Уильямс — девятой
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