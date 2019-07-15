Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Серена Уильямс — девятой

В обновлённом рейтинге WTA от 15 июля чемпионка Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп поднялась на четвёртую строчку, украинка Элина Свитолина — на седьмую, американки Слоан Стивенс и Серена Уильямс — на восьмую и девятую соответственно, представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 41-ю позицию.
Рейтинг WTA. 15 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.
4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933.
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.
7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638.
8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802.
9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411.
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365.
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41 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
49 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...
56 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 1044...
59 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...
69 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 818…
76 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…
78 (78). Вера Звонарёва (Россия) — 729…
94 (84). Анна Блинкова (Россия) — 664…
100 (105). Наталья Вихлянцева (Россия) — 608.
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