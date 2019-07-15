Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Серена Уильямс — девятой

В обновлённом рейтинге WTA от 15 июля чемпионка Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп поднялась на четвёртую строчку, украинка Элина Свитолина — на седьмую, американки Слоан Стивенс и Серена Уильямс — на восьмую и девятую соответственно, представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 41-ю позицию.

Рейтинг WTA. 15 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.

4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933.

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.

7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638.

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802.

9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411.

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365.

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41 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...

45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...

49 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...

56 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 1044...

59 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...

69 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 818…

76 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…

78 (78). Вера Звонарёва (Россия) — 729…

94 (84). Анна Блинкова (Россия) — 664…

100 (105). Наталья Вихлянцева (Россия) — 608.