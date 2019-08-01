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Невероятный удар Рублёва в матче с Гарином номинирован на звание лучшего в июле

Невероятный удар Рублёва в матче с Гарином номинирован на звание лучшего в июле
Теннис / ATP 0

В официальном аккаунте ATP Tour в «Твиттере» началось голосование болельщиков за лучший удар июля. В числе претендентов на это звание оказался российский теннисист Андрей Рублёв.

Его номинировали за удар, который он исполнил в матче первого круга турнира в Гамбурге (Германия) с восьмым сеяным грунтовых соревнований чилийцем Кристьяном Гарином (6:4, 7:6 (7:5)). Рублёву удался сложнейшей по исполнению удар на тай-брейке решающего сета. Российский теннисист, догнав непростой мяч, сумел обвести вышедшего к сетке соперника и пробить точно по линии.

Помимо россиянина на звание автора лучшего удара прошедшего месяца претендуют итальянец Фабио Фоньини, француз Жо-Вильфрид Цонга и болгарин Григор Димитров. Итоги голосования станут известны завтра, 2 августа.

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