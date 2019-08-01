Невероятный удар Рублёва в матче с Гарином номинирован на звание лучшего в июле

В официальном аккаунте ATP Tour в «Твиттере» началось голосование болельщиков за лучший удар июля. В числе претендентов на это звание оказался российский теннисист Андрей Рублёв.
Его номинировали за удар, который он исполнил в матче первого круга турнира в Гамбурге (Германия) с восьмым сеяным грунтовых соревнований чилийцем Кристьяном Гарином (6:4, 7:6 (7:5)). Рублёву удался сложнейшей по исполнению удар на тай-брейке решающего сета. Российский теннисист, догнав непростой мяч, сумел обвести вышедшего к сетке соперника и пробить точно по линии.
Помимо россиянина на звание автора лучшего удара прошедшего месяца претендуют итальянец Фабио Фоньини, француз Жо-Вильфрид Цонга и болгарин Григор Димитров. Итоги голосования станут известны завтра, 2 августа.
- 1 августа 2019
-
18:19
-
17:40
-
17:24
-
16:31
-
15:58
-
14:48
-
13:37
-
13:13
-
11:51
-
11:26
-
11:08
-
11:02
-
10:48
-
10:30
-
09:52
-
09:27
-
09:10
-
08:52
-
08:27
-
07:22
- 31 июля 2019
-
23:21
-
20:46
-
18:06
-
17:50
-
17:36
-
16:27
-
15:57
-
15:41
-
14:16
-
13:50
-
13:19
-
13:03
-
12:30
-
12:23
-
12:04