Серена Уильямс — самая высокооплачиваемая спортсменка года, Шарапова – 7-я

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года. Рейтинг возглавила американская теннисистка Серена Уильямс, которая смогла заработать $ 29,2 млн. Россиянка Мария Шарапова расположилась на седьмой строчке. Её заработок составил $ 7 млн.
Примечательно, что в топ-15 рейтинга вошли 13 теннисисток, 11 из них возглавляют рейтинг.
1. Серена Уильямс, теннис – $ 29,2 млн (призовые – 4,2, контракты – 25)
2. Наоми Осака, теннис – 24,3 (призовые – 8,3, контракты – 16)
3. Анжелика Кербер, теннис – 11,8 (призовые – 5,3, контракты – 6,5)
4. Симона Халеп, теннис – 10,2 (призовые – 6,2, контракты – 4)
5. Слоан Стивенс, теннис – 9,6 (призовые – 4,1, контракты – 5,5)
6. Каролина Возняцки, теннис – 7,5 (призовые – 3,5, контракты – 4)
7. Мария Шарапова, теннис – 7 (призовые – 1, контракты – 6)
8. Каролина Плишкова, теннис – 6,3 (призовые – 4,6, контракты – 1,7)
9. Элина Свитолина, теннис – 6,1 (призовые – 4,6, контракты – 1,5)
10-11. Винус Уильямс, теннис – 5,9 (призовые – 0,9, контракты – 5)
10-11. Гарбинье Мугуруса, теннис – 5,9 (призовые – 2,4, контракты – 3,5)
12. Алекс Морган, футбол – 5,8 (призовые – 0,25, контракты – 5,5)
13-14. Мэдисон Кис, теннис – 5,5 (призовые – 2,5, контракты – 3)
13-14. Пурсала Синдху, бадминтон – 5,5 (призовые – 0,5, контракты – 5)
15. Ария Джутанугарн, гольф – 5,3 (призовые – 3,3, контракты – 2)
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