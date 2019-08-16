Джокович встал на защиту права Осаки играть на главном корте

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выразил недоумение странным распределением матчей по кортам на турнире в Цинциннати, где одновременно проходят и женские, и мужские соревнования.

Накануне на двух главных кортах преимущественно играли мужчины, включая самого Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и россиянина Даниила Медведева. А лидер женского рейтинга японка Наоми Осака вынуждена была проводить матч на корте № 10, не оборудованном системой Hawk-Eye.

«Я в недоумении, если честно. Конечно, составлять расписание в совместных турнирах – это всегда сложно, потому что кому-то да не хватит времени на двух главных кортах, но она первая ракетка мира! Думаю, она заслуживала сыграть если уж не на центральном, то на первом корте», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

Сама Осака призналась, что посчитала «забавным» свой выход на корт № 10. Однако подобное нередко происходит в совместных турнирах.

«Я из тех, кто готов играть на любом корте. Узнав, где поставлен матч, я посчитала это немного забавным. 10-й считается парным кортом, да и я сама видела там немало парных матчей. Но я готова играть на любом корте», — сказала Осака.