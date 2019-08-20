Джокович: кто хочет попробовать шарики Джокера?

Первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал пост в «Твиттере», на котором изображён пластиковый контейнер с едой.



«Кто хочет попробовать шарики Джокера?» – написал 32-летний спортсмен.

Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября. Победители турнира в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин заработают по $ 3,85 млн.

Напомним, на прошлой неделе Новак не сумел защитить чемпионское звание на «Мастерсе» в Цинциннати. Добравшись до полуфинала, он уступил будущему чемпиону из России Даниилу Медведеву.

Запись доступна на странице Джоковича в «Твиттере».

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